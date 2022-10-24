Азербайджан намерен возобновить поставки нефти по нефтепроводу Баку-Супса

Азербайджан намерен возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса, заявил президент страны Ильхам Алиев.

Супса находится в Грузии, на берегу Черного моря. Прокачка нефти по ней была остановлена весной этого года из-за отсутствия заявок на отгрузку в Супсе.

Мощность трубы небольшая – около 7 млн тонн нефти в год (для сравнения – по нефтепроводу "Дружба" ежегодно прокачивается более 60 млн тонн нефти). Тем не менее, еще в августе интерес к нефтепроводу Баку-Супса проявляла национальная нефтяная компания Казахстана КМГ, ее представители заявляли о возможности использования трубы для транспортировки казахстанской нефти.