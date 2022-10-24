24 Октября 2022
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Фото: форум Утро

В Тюменской области скончался мужчина, которого летом на железнодорожном вокзале избили трое девочек-подростков

В Тюменской области скончался 36-летний мужчина, которого летом на железнодорожном вокзале станции Вагай избили трое девочек-подростков. По данным источника Накануне.RU, смерть потерпевшего не связана с причинением побоев.

Напомним, у мужчины была онкология.

В августе этого года мужчина опоздал на электричку и был вынужден ночевать на вокзале станции Вагай Омутинского района. Там же находились три девочки, которым было 15, 16 и 17 лет. Они пили пиво, громко слушали музыку, матерились и смеялись. Одна из девушек подошла к нему и предложила попить с ними пива. Получив отказ, подростки набросились на него.

Пострадавший сообщал, что из-за своего заболевания не имел физической возможности постоять за себя. Мужчину госпитализировали и провели операцию, после которой выписали.

Следственным комитетом после инцидента было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц).

Теги: Девочки, подростки, мужчина, инвалид, избиение



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