24 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге появилась новая специальная зона для выгула собак

В Екатеринбурге создана новая специальная зона для комфортного выгула домашних животных. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

С просьбой об организации такой площадки в шаговой доступности к главе уральской столицы Алексею Орлову в ходе личного приема обратилась жительница дома на улице Шевченко, 25. Отвечая на обращение, мэр рассказал, что в районе улиц Восточная – Шевченко совместно с представителями собаководов, МБУ "ВОИС" и комитетом благоустройства администрации Екатеринбурга уже согласовано обустройство территории для выгула четвероногих питомцев.

В августе этого года был заключен муниципальный контракт, на сегодняшний день работы выполнены в полном объеме. По мнению Орлова, созданная под навесом площадка будет удобна и комфортна как для владельцев собак, так и для их питомцев.

Ранее специальные площадки для выгула животных были оборудованы в парках Зеленая Роща, 50-летия ВЛКСМ, Южный, Павлика Морозова, XXII Партсъезда и других местах. В мэрии отметили, что продолжают системную работу по созданию организованных мест для выгула собак.

Теги: собаки, площадка, Екатеринбург



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