В Минобороны РФ рассказали о деталях возможного применения Киевом "грязной бомбы"

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о том, что Минобороны располагает информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса.

Цель провокации – обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. По имеющейся у Минобороны РФ информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой "грязной бомбы". Работы находятся на завершающей стадии.

"Кроме того, располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. Для этого на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал", - сказал Кириллов.

На Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания "грязной бомбы" – три действующие атомных электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская с девятью бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до 1,5 тыс. т обогащенного до 1,5 % оксида урана.

На выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС с хранилищами радиоактивных отходов хранятся содержащие уран-238 отработавшие тепловыделяющие сборки в количестве 22 тыс. штук, а также продукты, связанные с эксплуатацией – это уран-235 и плутоний-239, являющиеся основным компонентом ядерного заряда. На недавно созданном предприятии по переработке радиоактивных отходов "Вектор", на Приднепровском химическом заводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов "Буряковка", "Подлесный", "Россоха" может разместиться более 50 тыс. "кубов" радиоактивных отходов, которые также могут быть использованы в качестве компонентов для "грязной бомбы". Кроме того, Восточный горно-обогатительный комбинат осуществляет на двух шахтах из трех добычу урановой руды с мощностью до 1 тыс. т в год, говорит Кириллов.

Он напомнил, что на Украине имеется научная база – Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, где все еще функционируют различные экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки "Ураган", а также институт ядерных исследований при национальной академии наук в Киеве, в котором на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности.

"Грязная бомба", говорит Кириллов, представляет из себя контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещества распыляется ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни.

В качестве радиоактивного вещества может быть использован оксид урана, находящийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые хранятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций. Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС.

По планам киевского режима, подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано в последствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия.

Подобные технологии информационной войны уже использовались Западом в Сирии, когда "Белые каски" снимали там пропагандистские ролики о применении химического оружия правительственными войсками. Одним из наиболее резонансных и широко растиражированных эпизодов является провокация, устроенная указанной неправительственной организацией 4 апреля 2017 г. в г. Хан-Шейхун.

Подрыв радиологического взрывного устройства неизбежно приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров, отметил Кириллов. На Украине имеется мотив для применения "грязной бомбы", а также научный, технический и производственный потенциал для ее создания. В результате проведения провокации с применением "грязной бомбы" Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Российскую Федерацию как ядерного террориста.