"Многие уже за ленточкой": в Омской области региональные выплаты получили только 300 мобилизованных

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что региональные выплаты получили только около 300 омичей, а это "капля в море на фоне общего количества бойцов". Он добавил, что "многие из них уже за ленточкой".

Глава региона на аппаратном совещании распорядился исправить ситуацию за 48 часов.

"С 17 октября начались выплаты. Действительно, бодро отчитались. Теперь смотрим — скольким начислили. Выясняется — чуть более 300 человек. Это капля в море на фоне общего количества бойцов. Многие из них уже за ленточкой. Нет никакой очередности, системы. Такими темпами мы месяц будем переводить деньги, - возмущается Бурков в своем Telegram-канале. - В документах на оплату — ошибки, элементарно фамилии без имени и отчества — без этого невозможно перевести денежные средства. Наши чиновники указывают пальцем на военных — они виноваты. Что делают — возвращают списки на корректировку".

Губернатор считает, что "не надо на военных все валить", поскольку им сейчас и так не просто из-за "тысяч призванных".

"Итог всего этого — законное возмущение бойцов и их близких. Сотни обращений в мой адрес. Десятки видео в интернете. Никому не интересно, почему у чиновников и военных что-то не получается", - добавил Бурков.

Он назначил "персонально ответственным" за взаимодействие регионального правительства и структур Минобороны своего зама Олега Зарембу.