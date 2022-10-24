24 Октября 2022
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Общество Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге под эгидой Рослесхоза проведут инвентаризацию городских лесов

В Екатеринбурге будет создана рабочая группа по развитию инфраструктуры города с учетом сохранения лесов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз).
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По данным ведомства, в состав рабочей группы войдут представители Рослесхоза, департамента лесного хозяйства по УрФО, Рослесинфорга, Минприроды Свердловской области и администрации муниципалитета.

"Более 52 тысяч гектаров Екатеринбурга составляют земли городских лесов. На их территории запрещено какое-либо строительство, кроме прогулочных дорожек и гидротехнических сооружений. Для создания благоприятной окружающей среды в ходе рабочей встречи с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым принято предложение создать рабочую группу под эгидой Рослесхоза. Мегаполису необходимо развиваться, искать баланс между сохранением зеленого каркаса и обеспечением населения современной инфраструктурой", - отметил глава Рослесхоза Иван Советников.

Администрация уральской столицы и Минприроды Свердловской области уже подготовили "дорожную карту" инвентаризации земель городских лесов. Также планируется изменение правового регулирования при строительстве объектов на их территории.

Напомним, на минувшей неделе Алексей Орлов утвердил изменения в правила землепользования и застройки Екатеринбурга. Речь идет об определении границ зон отдыха – парков, скверов и бульваров.

Теги: леса, рабочая группа, инвентаризация, Екатеринбург



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