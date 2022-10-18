В Екатеринбурге утверждены границы новых зон отдыха для горожан

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил изменения в правила землепользования и застройки уральской столицы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь идет об определении границ зон отдыха – парков, скверов и бульваров.

По данным мэрии, в районе улиц Испанских Рабочих – Николая Никонова – Царской Железнодорожного района закреплена зона для создания рекреационного пространства и установки стелы "Город трудовой доблести". В Верх-Исетском районе возле Московского тракта изменены границы территориальной зоны для размещения учебно-спортивного комплекса. В районе улиц Волгоградской – Амундсена – Академика Бардина – Чкалова определена территория для объектов общего образования.

Проект стелы "Город трудовой доблести" в Екатеринбурге

В Октябрьском районе на территории переулков Кадрового – Удалого будет сформирована зеленая буферная зона для защиты от оживленной магистрали. А в Ленинском, Железнодорожном, Октябрьском и Чкаловском районах предусмотрены рекреационные пространства для отдыха горожан.

Как отметили в администрации Екатеринбурга, проект уже прошел общественные слушания. В соответствии с законодательством, постановление вступает в силу.