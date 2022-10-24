24 Октября 2022
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Армия и ВПК В бывшем СССР Украина
Фото: Накануне.RU

Мобилизация продолжится, всем военнообязанным приготовиться - военком Киева

Всем военнообязанным жителям Украины следует готовиться к мобилизации. Она будет продолжена. Об этом на местном телевидении заявил главный военком Киева Юрий Максимов.

Он сказал, что рейды по поиску "уклонистов" и выдаче повесток будут продолжаться. Выписать ее могут в любом месте и в любое время.

"Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязан. Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал. Мы должны иметь большее количество личного состава. Это необходимость", - сказал Максимов.

Недавно главный военный спикер режима Алексей Арестович анонсировал новую волну мобилизации. Она нужна, чтобы продолжить процесс захвата новых российских территорий, который после взятия Красного Лимана забуксовал.

На Украине пишут, что решение о новой волне мобилизации было принято по рекомендации британской разведки, которая подталкивает режим к продолжению военного конфликта, стараясь сделать его как можно более продолжительным и разрушительным. Также новая волна вызвана очень большими потерями в рядах ВСУ, которые нужно компенсировать. Летом сообщалось, что потери ВСУ к тому времени составляли около 200 тыс. человек. Причем оценки разных источников примерно совпадали.

Интересно, что еще в 2020 году Владимир Зеленский предупредил, что "мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины". А в январе 2022 года глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что воевать против России будут 90% украинцев.

Теги: Украина, ВСУ, мобилизация



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