Киев анонсировал новую волну мобилизацию

Советник украинского президента и главный военный спикер режима Алексей Арестович анонсировал новую волну мобилизации в стране.

По его словам, началась вторая фаза военного конфликта, которая будет очень непростой и потребует мобилизации по всем направлениям. Одной западной военной помощи недостаточно.

Ранее украинские телеграм-каналы уже писали, что Киев готовит новую волну мобилизации и работает над подачей этого сигнала населению. Решение связано с частичной мобилизацией в России.

"Мы размахивали, что сейчас возьмем Херсон и Сватово, а со взятием не так все просто получается", - признал Арестович.

Канал "Легитимный" отмечает, что офис президента начинает процесс усиления "отлова" мужского населения. В том числе для компенсации больших потерь. Поэтому Владимир Зеленский лично запретил выпускать даже студентов, которые учатся за рубежом, не говоря уже об остальном мужском населении.

На днях экс-депутат Рады Олег Ляшко, связанный с олигархом Ринатом Ахметовым, призвал всех граждан идти воевать.

Украинские пленные сообщают, что требования к призывникам по здоровью сильно снизились и забирают практически всех.

Как сообщает "Резидент", мобилизация нужна режиму еще по одной причине. Иностранные наемники, которые использовались для сентябрьского захвата востока Харьковской области, где численность российских войск оказалась недостаточной, пригодны в условиях, когда сопротивления почти нет. Но теперь участились случаи отказов штурмовать укрепрайоны, которые создает российская армия. Особенно это касается южного направления, где для штурма Херсона собрали большую группу наемников в Николаеве. Но они отказываются идти через степь из-за постоянных ударов артиллерии. Поэтому Киеву срочно нужна живая сила, чтобы выполнять поставленные США задачи. Администрация Джо Байдена торопит Зеленского с наступлением на Херсон, так как демократам нужна значимая победа перед выборами в Конгресс.