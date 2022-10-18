Киев анонсировал новую волну мобилизацию

18 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин сообщил, когда завершится мобилизация

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК В бывшем СССР Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Киев анонсировал новую волну мобилизацию

Советник украинского президента и главный военный спикер режима Алексей Арестович анонсировал новую волну мобилизации в стране.

По его словам, началась вторая фаза военного конфликта, которая будет очень непростой и потребует мобилизации по всем направлениям. Одной западной военной помощи недостаточно.

Ранее украинские телеграм-каналы уже писали, что Киев готовит новую волну мобилизации и работает над подачей этого сигнала населению. Решение связано с частичной мобилизацией в России.

"Мы размахивали, что сейчас возьмем Херсон и Сватово, а со взятием не так все просто получается", - признал Арестович.

Канал "Легитимный" отмечает, что офис президента начинает процесс усиления "отлова" мужского населения. В том числе для компенсации больших потерь. Поэтому Владимир Зеленский лично запретил выпускать даже студентов, которые учатся за рубежом, не говоря уже об остальном мужском населении.

На днях экс-депутат Рады Олег Ляшко, связанный с олигархом Ринатом Ахметовым, призвал всех граждан идти воевать.

Украинские пленные сообщают, что требования к призывникам по здоровью сильно снизились и забирают практически всех.

Как сообщает "Резидент", мобилизация нужна режиму еще по одной причине. Иностранные наемники, которые использовались для сентябрьского захвата востока Харьковской области, где численность российских войск оказалась недостаточной, пригодны в условиях, когда сопротивления почти нет. Но теперь участились случаи отказов штурмовать укрепрайоны, которые создает российская армия. Особенно это касается южного направления, где для штурма Херсона собрали большую группу наемников в Николаеве. Но они отказываются идти через степь из-за постоянных ударов артиллерии. Поэтому Киеву срочно нужна живая сила, чтобы выполнять поставленные США задачи. Администрация Джо Байдена торопит Зеленского с наступлением на Херсон, так как демократам нужна значимая победа перед выборами в Конгресс.

Теги: Украина, мобилизация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети