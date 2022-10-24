СМИ: Вахтовик, идущий пешком в Якутию, не приезжал в этом году в Югру

Пожилой житель Якутии Александр Павлов, который якобы вынужден идти пешком из Сургута, поскольку ему не заплатили за двухмесячную вахту, ни в этом, ни в прошлом году, не приезжал в Югру. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает окружной телеканал "Мегаполис".

Соответственно, и работать в Югре 63-летний мужчина не мог. Источники канала сообщают, что, возможно, у пожилого человека в силу возраста возникли проблемы с памятью.

Тем не менее, следственный комитет проводит проверку этой информации. Как сообщало Накануне.RU, ранее в сети появилась информация о том, что 63-летний якутянин уже полтора месяца идет пешком из Сургута домой в Якутию. Сообщается, что он поехал работать вахтовым методом в Сургут, а после двухмесячной смены начальник выгнал его, не заплатив денег. В итоге домой пришлось идти пешком.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главе ханты-мансийского управления комитета разобраться в ситуации. Михаил Мокшин должен выяснить и доложить руководителю обстоятельства происшествия и рассказать о принимаемых мерах. Сейчас следователи Югры вместе с коллегами из Якутии пытаются решить, нужно ли проводить процессуальную проверку.