23 Октября 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: youtube.com/САБЕТТА СЕВЕРНАЯ ЖИЗНЬ

Следователи проверяют историю с вахтовиком, который идет пешком из Сургута в Якутию от безденежья

Следственный комитет проверяет информацию о пожилом жителе Якутии, который вынужден идти пешком из Сургута, поскольку ему не заплатили за двухмесячную вахту. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Напомним, в сети появилась информация о том, что 63-летний якутянин уже полтора месяца идёт пешком из Сургута домой в Якутию. Сообщается, что ранее он поехал работать вахтовым методом в Сургут, а после двухмесячной смены начальник выгнал его, не заплатив денег. В итоге домой пришлось идти пешком.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главе ханты-мансийского управления комитета разобраться в ситуации. Михаил Мокшин должен выяснить и доложить руководителю обстоятельства происшествия и рассказать о принимаемых мерах. Сейчас следователи Югры вместе с коллегами из Якутии пытаются решить, нужно ли проводить процессуальную проверку.

Теги: вахтовик, следственный комитет, проверка



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