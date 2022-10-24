"Проамериканская агентура во властной верхушке Китая разгромлена"

Прошедший ХХ съезд Коммунистической партии Китая зафиксировал победу Си Цзиньпина и зачистку проамериканской агентуры в верхушке китайской власти. Причем Си Цзиньпин явно намерен оставаться у власти до 2032 года. Об этом пишет китаевед, автор книги "Китайская власть" Николай Вавилов.

"Съезд победителей" - так он назвал состоявшийся съезд КПК. Си Цзиньпин переизбран председателем КНР и генсеком партии. Уровень его влияния заметно вырос, а конкуренции с премьером Госсовета Ли Кэцяном больше не будет. В составе постоянного комитета (ПК) Политбюро группа Си Цзиньпина теперь имеет "контрольный пакет" - четыре их семи, так как три члена: Чжао Лэцзи, Цай Ци, Ли Си – безусловные выдвиженцы Си Цзиньпина. При любом принятии коллективного решения на стороне китайского лидера будет перевес. В прошлом составе ПК Политбюро группа Си состояла лишь из трех человек.

"Поколение "старых комсомольцев", протеже Ху Цзиньтао ушло. Ярко выраженного преемника Си Цзиньпина нет и в этом составе Политбюро, а это значит, что для Си это не последний срок и он планирует оставаться у власти до 2032-2033 года", - пишет эксперт.

Вавилов отмечает, что говорить об отмене негласных правил, которых придерживались в китайской верхушке и которые многие предрекали, неправильно. Они работают, как и прежде, "кроме одного исключения - самого Си Цзиньпина - он теперь сам новое правило, и явно не только на ближайшие пять лет".

"Западные китаисты и китайские обозреватели были сильно удивлены отсутствием в ПК Политбюро высокопоставленных комсомольцев из группы Ху Цзиньтао - Ли Кэцяна, Ван Яна, Ху Чуньхуа. Это полный и неожиданный разгром группировки Комсомола. Комсомольская группа Ху Цзиньтао разгромлена. Тройка "сианьцев" Си Цзиньпин, его лояльный глава парламента Ли Чжаньшу и глава партийных чисток Чжао Лэцзи справились с разгромом Комсомола "на пять", - подытоживает эксперт.

В основном обновленном составе Политбюро, который обычно состоит из 25 человек, в этот раз 24 фигуры. Чтобы убрать комсомольского вице-премьера Ху Чуньхуа, пошли даже на сокращение традиционного негласного количественного состава.

"С другой стороны, на российской замороженной рыбе никто больше не будет искать признаков ковида", - замечает Вавилов.

Однако он прогнозирует и последствия в самое ближайшие время. Скорее всего, параллельно будут происходить политические диверсии в социально-экономической сфере и громкие дела против крупных региональных комсомольских лидеров, а также бывших членов ЦК.

В целом только три члена основного состава Политбюро: Ли Хунчжун, Ли Цян и Дин Сюэсян - связаны с низовыми структурами Комсомола. Это значит, что проамериканский Комсомол, союзный Демократической партии США, полностью вычищен из нового состава Политбюро.

XX съезд КПК стал личным триумфом Си Цзиньпина, который пошел на третий срок, что равняет его с основателем нового Китая Мао Цзэдуном. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину. Укрепление позиций последнего косвенно означает усиление и позиций Путина внутри России и за ее пределами.

"Больше никакого либерализма. Тылы защищены на 10 лет вперед", - заключил Вавилов.

Американская The New York Times описывает итоги ХХ съезда КПК так, что Си Цзиньпин "переделал Китай под себя". За 10 лет правления он устранил политических соперников, заменив их союзниками. Политическая оппозиция практически устранена. Всем семи членам ПК Политбюро по меньшей мере 60 лет, что делает крайне маловероятным, что кто-либо из них станет потенциальным преемником Си Цзиньпина через пять лет.

"Один из главных посылов господина Си заключается в том, что он один способен привести Китай к славе. Даже изложение истории партии теперь вращаются вокруг Си, как будто вся ее эволюция неумолимо приближалась к его лидерству. Он поклялся превратить Китай в технологическую сверхдержаву и сказал, что Китай может применить силу для возвращения Тайваня", - пишет издание.

Переизбрание Си Цзиньпина России выгодно, согласны все российские эксперты.