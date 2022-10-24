24 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

США, Британия и Франция не поверили предупреждениям о создаваемой Киевом "грязной бомбе"

Великобритания, США и Франция не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, распространенном Госдепартаментом.

"Наши страны ясно дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории", - говорится в документе.

Главы дипведомств трех государств заверили, что намерены "поддерживать усилия Украины по защите своей территории столько, сколько потребуется".

В документе также подчеркивается недопустимость "любых предлогов для эскалации со стороны России", пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что в выходные глава Минобороны РФ Сергей Шойгу созвонился со своими коллегами из Великобритании, Франции и Турции и заявил им, что Киев, якобы, готовит провокацию с использованием так называемой "грязной бомбы". Украинские власти отрицают, что имеют такие намерения.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что "киевский режим поручил ученым-атомщикам создать "грязную бомбу". Он не сообщил, откуда у него эти данные. По словам политика, создание Киевом "грязной бомбы" напоминает методы Усамы бен Ладена.

Теги: сша, британия, франция, грязная бомба



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