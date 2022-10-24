На Среднем Урале избитой школьнице присудили компенсацию в 50 тысяч рублей

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу школьницы. Ранее ее избила другая девочка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в октябре 2021 года в одной из школ Новой Ляли. Между двумя ученицами произошел словесный конфликт, который быстро перерос в драку. В результате одной из девочек были причинены травмы головы и грудной клетки, с которыми ребенка госпитализировали в больницу.

В возбуждении дела было отказано в связи с недостижением школьницей возраста привлечения к уголовной ответственности. Однако прокурор через суд потребовал взыскать в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей.

Суд эти требования полностью поддержал. Отдельно он указал, что компенсацию обязана выплатить причинившая травмы девочка, а в случае недостаточности у нее средств – ее родители.

Напомним, недавно похожий случай произошел в Екатеринбурге: шестиклассницу избили возле школы ее ровесницы. В обстоятельствах сейчас разбирается прокуратура.