В Екатеринбурге прокуратура проверяет шестиклассниц, избивших ровесницу у школы

В Екатеринбурге шестиклассницу избили вблизи школы. В обстоятельствах сейчас разбирается прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось 19 октября во дворе школы №151 в уральской столице. По предварительной информации, между тремя ученицами шестых классов данного заведения произошел конфликт, в ходе которого две девочки побили свою ровесницу, нанеся ей повреждения.

По объяснениям самих несовершеннолетних, все началось из-за нецензурных высказываний пострадавшей в адрес членов семьи одной из нападавших. Согласно характеристике образовательного учреждения, все три девочки характеризуются удовлетворительно. На учете в органах системы профилактики ни они, ни их родители раньше не состояли.

Прокуратура выясняет все обстоятельства данного инцидента. По итогам проверки в ведомстве обещают принять меры.