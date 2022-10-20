20 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге прокуратура проверяет шестиклассниц, избивших ровесницу у школы

В Екатеринбурге шестиклассницу избили вблизи школы. В обстоятельствах сейчас разбирается прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось 19 октября во дворе школы №151 в уральской столице. По предварительной информации, между тремя ученицами шестых классов данного заведения произошел конфликт, в ходе которого две девочки побили свою ровесницу, нанеся ей повреждения.

По объяснениям самих несовершеннолетних, все началось из-за нецензурных высказываний пострадавшей в адрес членов семьи одной из нападавших. Согласно характеристике образовательного учреждения, все три девочки характеризуются удовлетворительно. На учете в органах системы профилактики ни они, ни их родители раньше не состояли.

Прокуратура выясняет все обстоятельства данного инцидента. По итогам проверки в ведомстве обещают принять меры.

Теги: школьницы, избили, прокуратура, проверка, Екатеринбург



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