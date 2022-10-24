"Русал" подал иск против Потанина о защите интересов акционеров "Норникеля"

Производитель алюминия "Русал" подал иск в Высокий суд в Лондоне против главы "Норильского никеля" Владимира Потанина и его компании Whiteleave Holdings Limited.

"Претензии "Русала" связаны с неисполнением господином Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в ПАО ГМК "Норильский никель", — говорится в заявлении компании.

В пресс-релизе отмечается, что под управлением Потанина "Норникель" "утратил ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы". Это, по заявлению "Русала", привело к тому, что "Норникель" и его акционеры понесли существенные убытки.

В сообщении подчеркивается, что главой "Норникеля" "должен стать независимый руководитель, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями".

Компания настаивает на возмещении убытков, нанесенных, по мнению "Русала", деятельностью Потанина.

В "Русале" заявили, что ранее пытались вступить в "конструктивные переговоры" с Владимиром Потаниным для внесудебного урегулирования вышеупомянутых претензий. "Однако эти попытки не увенчались успехом и теперь "Русал" должен следовать процедуре рассмотрения споров, предусмотренной соглашением акционеров 2012 года, в соответствии с которой требования должны предъявляться в Высокий суд в Лондоне", — сказали в компании.

Возможность слияния двух крупнейших металлургических компаний обсуждалась с конца нулевых, когда "Русал" Олега Дерипаски приобрел 25% акций "Норильского никеля". Однако к 2018 году мажоритарные акционеры отказались от этой идеи.

В июле 2022 года Потанин сообщил, что его компания и "Русал" вернутся к обсуждению слияния. При этом источники Reuter выражали мнение, что Потанин, находящийся под западными санкциями, может стать самым большим препятствием на пути слияния "Норникеля" и "Русала".