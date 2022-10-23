24 Октября 2022
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Фото: kinoifilm.ru

Военкор Семен Пегов подорвался на мине "Лепесток"

Журналист, создатель проекта WarGonzo Семен Пегов получил ранение под Донецком. Об этом его коллега Евгений Поддубный сообщает в своем Telegram-канале.

"По данным врачей госпиталя, наш боевой товарищ получил ранение в результате подрыва ПФМки (лепесток). Ранение ноги. Пегов счастливчик - ходить будет на своих", - пишет Поддубный.

Пегова эвакуировали из-под села Водяное и прооперировали. После операции он находится в сознании, чувствует себя хорошо.

Семен Пегов — российский военный журналист и создатель проекта WarGonzo. 

Теги: семен пегов, wargonzo, мина, лепесток



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