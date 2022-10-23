Российских и белорусских лыжников отстранили еще на сезон

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение спортсменов из России и Белоруссии от соревнований на сезон 2022-23. Об этом сообщается в пресс-релизе, посвященном осеннему заседанию совета ассоциации. Оно прошло накануне в австрийском Зельдене.

Совет принял решение, что российские и белорусские команды и спортсмены не будут допущены до участия в соревнованиях под эгидой FIS. При вынесении этого решения члены совета руководствовались рекомендациями Международного олимпийского комитета и своими представлениями о честности соревнований и безопасности их участников.

В начале года FIS приняла решение об отмене этапов Кубка мира по лыжным гонкам в России на фоне спецоперации на Украине.