21 Октября 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Березниках многодетную женщину будут судить за издевательства над собственными детьми и матерью

В Пермском крае многодетную женщину подозревают в истязании своих детей и матери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Перед судом предстанет 32-летняя жительница Березников. В отношении нее были возбуждены уголовные дела по статьям истязание, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, с жестоким обращением с несовершеннолетним, а также по статье причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенных в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости.

"Следствием установлено, что обвиняемая не выполняла свои обязанности по воспитанию дочерей, 2016 и 2017 годов рождения, а также сына, 2020 года рождения, причиняя вред их физическому и психическому здоровью, нравственному развитию. Кроме того, испытывая неприязненные отношения к детям и престарелой матери, которая проживала вместе с семьей, обвиняемая наносила им побои, причиняя потерпевшим физическую боль и психические страдания. В ходе следствия дети из семьи изъяты и помещены в государственное социальное учреждение. Следователем в адрес органов внутренних дел внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений", - говорится в сообщении.

Теги: многодетная мать, истязание, дети, побои



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