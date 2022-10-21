Турция и бывшие советские республики создают единый тюркский алфавит

Тюркоязычные государства обсуждают возможность создания единого алфавита. Создана специальная комиссия, которая займется этим вопросом с целью создания языкового единства, передает турецкое агентство "Анадолу". Первое заседании комиссии состоится в Киргизии.

В Организацию тюркских государств входят Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Киргизия.

Сейчас Турция, Азербайджан, Узбекистан и Казахстан используют модифицированный латинский алфавит, Киргизия – модифицированную кириллицу (до недавних пор ее использовал и Казахстан).