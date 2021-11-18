Эрдогану подарили карту "Тюркского мира", включающую в себя юг России

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану преподнесли в подарок карту, на которой Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, а также значительная часть юга России (в том числе Крым) обозначены как "Тюркский мир". Также вся Сибирь и часть Дальнего Востока, как и часть Китая, обозначены оранжевым и желтым цветами. Легенду карты рассмотреть невозможно, поэтому сложно судить, как оценивают эти регионы авторы.

Подарок президенту преподнес глава Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели во время переговоров.

12 ноября в Стамбуле прошел саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), который принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. Кроме того, была утверждена Концепция тюркского мира на период до 2040 года. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркменистан и Венгрия, передает РБК.