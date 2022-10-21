Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса передало мобилизованным носилки и санитарные сумки

Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса "ОДК-Стар" передало помощь мобилизованным пермякам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.



По поручению управляющего директора Сергея Попова отделом гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности предприятия была сформирована посылка для мобилизованных прикамцев.



"В учебный центр Елани, где сейчас находятся мобилизованные, отправлены 730 хлопчатобумажных комбинезонов, 117 санитарных носилок, 353 санитарных сумки и 70 пар резиновых сапог. До конца этой недели важную посылку к месту назначения доставит Пермский краевой учебно-методический центр "Авангард", - прокомментировал начальник отдела ГО, ЧС и ПБ Алексей Бушуев.