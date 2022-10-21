21 Октября 2022
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова встречает свой день рождения в кругу семьи

Единственная в России женщина-губернатор отмечает сегодня День рождения. Губернатору Югры Наталье Комаровой исполнилось 67 лет. Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, глава региона проводит этот день с близкими.

"Сегодня губернатор находится в отпуске, встречает свой день рождения в кругу семьи. Но, как и обычно, глава региона на связи, в курсе всего происходящего в регионе", - пояснили в департаменте.

Комарова родилась 21 октября 1955 г. в Псковской области. В 1978 г. закончила Коммунарский Горно-Металлургический институт, инженерно-экономический факультет по специальности "экономика и организация строительства" с присвоением квалификации "Инженер-экономист". Трудовую деятельность начала в 1978 г. на Коммунарском металлургическом заводе в должности техника по труду лаборатории научной организации труда, затем экономиста планово-экономического отдела УКСа. В 1980 г. переехала в Новый Уренгой (ЯНАО), где стала работать в горисполкоме. В 1994 г. возглавила город. Занимала этот пост до 2000 г. В октябре 2000 г. – декабре 2001 г. – первый заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, глава Экономический Совет округа. После перешла в Госдуму, депутатом которой была до 2010 г. После ухода из нижней палаты российского парламента стала губернатором Югры, пребывает на этом посту до сих пор.

Глава региона имеет множество почетных наград: ордена дружбы "За заслуги перед государством", почета "За активное участие в законотворческой деятельности", Святой Равноапостольной княгини Ольги III степени. Является почетным гражданином газовой столицы России, Нового Уренгоя, почетным работником газовой промышленности и охраны природы.

Наталья Комарова, форум Нефтяная столица(2022)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Напомним, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является основным нефтедобывающим регионом России. В 2021 г. в регионе добыли 215,7 млн т нефти, что на 2,4% (5 млн т) больше, чем в 2020-ом. По состоянию на 1 января 2022 г., в Югре на балансе числится 487 месторождений углеводородного сырья.

Под руководством губернатора Натальи Комаровой в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по итогам 2021 года округ занял шестое место в стране. Также регион занимает восьмую позицию в рейтинге качества жизни населения.

Огромное внимание в автономном округе уделяют развитию креативных индустрий. Югра — первый регион России, который утвердил региональное законодательство, по поддержке креативных индустрий, в том числе коренных народов и выделил специальный пакет мер поддержки для представителей креативного сектора.

Открытие фестиваля "Душа России. Север"(2022)|Фото: Центр социальных медиа Югры

Кроме того, власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, несмотря на все экономические и социальные вызовы, с которыми столкнулась Россия после введения западных санкций, не отказались от реализации масштабного научно-образовательного проекта - центра высоких технологий, который появится в центре Сургута уже в ближайшее десятилетие. Для повышения качества образования подрастающего поколения власти автономного округа делают многое: в муниципалитетах возводятся современные школы, с новейшим оборудованием, лабораториями. Делается ставка на инклюзивное образование. А кванториумы, кружки робототехники для детей, появляются даже в отдаленных местностях.

Обращает внимание губернатор и на проблемы экологии. Этим летом в Югре прошла XIX Международная экологическая акция "Спасти и сохранить". Это широкомасштабный социально значимый экологический проект, который реализуется в округе с 2003 года под эгидой Международной организации "Северный форум" и Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В мероприятиях за годы проведения приняли участие более 5,5 миллиона человек из 82 российских регионов и 87 стран.

Отметим, что в официальной группе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в адрес Натальи Комаровой поступило множество поздравлений от жителей автономного округа: губернатору желают счастья, благополучия и добра.

Редакция Накануне.RU присоединяется к поздравлениям и желает Наталье Комаровой успеха в дальнейшей работе, направленной на процветание региона

Теги: Наталья Комарова, день рождения, поздравление



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