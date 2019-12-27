Умер еще один мужчина, обвинявший Кевина Спейси в сексуальных домогательствах

Норвежский писатель и бывший муж принцессы марты Луизы Ари Бен в Рождество был найден мертвым. О смерти 47-летнего мужчины, в которой полиция не обнаружила признаков насильственной, сообщил менеджер Бена.

Ари Бен женился на принцессе марте Луизе в 2002 году. Он не получил никаких титулов. Пара рассталась в 2016 году, это был первый развод в королевской семье Норвегии. В браке родились три дочери, которым сейчас 16,14 и 11 лет.

Бен также был известен как одна из предполагаемых жертв домогательств 60-летнего голливудского актера Кевина Спейси. Ари рассказывал, что Спейси допускал интимные прикосновения во время концерта, посвященного вручению Нобелевской премии мира в 2007 году. В интервью Би-би-си Бен рассказал: "Мы отлично с ним (Спейси) поболтали. Он сел рядом со мной. А через пять минут предложил выйти покурить и под столом схватил меня рукой за гениталии".

Перед этим Рождеством Спейси, как и в прошлом году, записал видеообращение, в котором примерил образ коварного и циничного политика Фрэнка Андервуда. Этого персонажа Спейси играл в сериале "Карточный домик", пока его не выгнали из шоу за домогательства к членам съемочной группы. В видео, сидя у камина, "Фрэнк Андервуд" говорит: "Мы вступаем в 2020 год, и я хочу пожелать, чтобы в мире было больше добра. Когда в следующий раз кто-то сделает то, что вам не нравится, то вы можете ответить тем же. Но вы также можете умерить свой пыл и поступить неожиданно. Вы можете убить их своей добротой".

В конце октября этого года в Лос-Анджелесе рассыпалось еще одно дело, возбужденное в отношении Спейси. Прокуратура города закрыла дело, поскольку предполагаемая жертва… умерла.

Скончавшийся мужчина обвинял актера в сексуальных домогательствах. Якобы, это произошло в 2016 году: Спейси дотронулся до интимных мест массажиста, когда тот делал звезде массаж. В тексте решения прокуратуры указано, что без участия предполагаемой жертвы вина актера не может быть доказана. Имя погибшего неизвестно, в суде он был представлен как Джон Доу (псевдоним).

Напомним, в июле этого года прокуратура штата Массачусетс прекратило расследование уголовного дела в отношении Спейси по другому эпизоду. Мужчина утверждал, что актер домогался его в баре. Единственным доказательством по делу была переписка жертвы с его девушкой, в которой он описывал действия актера. Но она пропала по вине обвинителя, так что дело пришлось закрыть. Адвокаты Спейси считают, что молодой человек удалил с телефона предполагаемые доказательства, поэтому и не хотел предоставлять им телефон. Он это отрицал до последнего времени, но потом заявил, что хочет воспользоваться пятой поправкой к конституции США, отказавшись свидетельствовать против себя. Таким образом, его свидетельства "аннулировались".

Стоит отметить, что в домогательствах в течение прошлого и позапрошлого года Спейси обвинили десятка два мужчин, в том числе звучали обвинения в изнасиловании, а также в домогательствах к несовершеннолетним. Однако никто из них не выразил желания довести дело до суда, хотя, например, Скотланд-Ярд организовал несколько проверок и даже возбуждал дело по одному из эпизодов.