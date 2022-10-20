21 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Непривитым россиянам, приезжающим из-за рубежа, больше не нужно сдавать ПЦР-тест

Жители России, приезжающие из-за границы обратно в РФ, могут больше не проходить ПЦР-тестирование. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, данный пункт был вычеркнут из документа о предотвращении распространения коронавируса.

Помимо этого, ПЦР-тест не нужно сдавать иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим на территорию РФ. Достаточно будет просто заполнить анкеты прибывающего на территорию страны. 

Таким образом, работодателям больше не нужно информировать сотрудников, выезжающих из РФ, о необходимости проходить тест на коронавирус. Также отпадает необходимость проверять наличие медицинских документов, которые подтверждали бы отрицательный результат ПЦР-теста, у мигрантов при приеме на работу.

Несмотря на это, выборочное тестирование все еще остается, однако теперь оно будет проводиться не только в аэропортах, но и на всех пунктах пропуска государственной границы.

 

Теги: Роспотребнадзор, ПЦР, тестирование



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