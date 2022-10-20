20 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГИБДД г. Екатеринбурга

На ЕКАДе "Киа" врезалась в "Газель". Водитель погиб на месте

Сегодня утром около 11.00 на 5 км 550м Екатеринбургской кольцевой автодороги произошло смертельное ДТП. Водитель "Киа Рио" скончался на месте происшествия.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, точная причина ДТП будет установлена в ходе следствия. Пока же, по предварительным данным, известно, что владелец "Киа Рио" двигался по ЕКАД со стороны Кольцовского тракта в сторону дублера Сибирского тракта. Обгоняя машину "Скания" с полуприцепом, он выехал на левую полосу, где врезался со стоящей "Газелью". Из-за этого пострадавшего отбросило на грузовик "Скания".

ДТП на 5 км 550м Екатеринбургской кольцевой автодороги(2022)|Фото: ГИБДД г. Екатеринбурга

От полученных травм 38-летний водитель "Киа Рио" скончался на месте. Он имел стаж вождения 18 лет и был пристегнут штатным ремнем безопасности.

На месте происшествия проведены процессуальные действия, опрашиваются очевидцы, организован объезд места происшествия.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает, что при совершении обгона важно правильно выбрать участок дороги, который позволит безопасно его выполнить. Прежде чем начать маневр, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии.

Теги: ЕКАД, ДТП Газель, Киа, смерть



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