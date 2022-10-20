Воспитатель из Ульяновска, погибшая при нападении на садик стрелка, получила медаль "За отвагу"
Президент Владимир Путин раздал различные госнаграды. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
Например, певица Юлия Чичерина стала заслуженным артистом РФ. Медалью "За отвагу" награждена посмертно воспитатель детского сада "Рябинка" (Ульяновск) Ольга Митрофанова, которая погибла в результате нападения стрелка на учреждение.
Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени получил глава правления Общероссийской общественной организации "Федерация хоккея России" Аркадий Ротенберг.