Медведев: Фон дер Ляйен может претендовать на Нобеля за качественный распил денег на вакцины

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал скандал с непрозрачными сделками с вакцинами от COVID-19 в Евросоюзе.

По его мнению, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может претендовать на Нобелевскую премию по медицине "за качественный распил денег на вакцины".

Медведев отметил, глава ЕК закупила 4,6 млрд доз вакцины от коронавируса у фармкорпорации Pfizer, что составляет по 10 доз вакцин на каждого европейца. «Дух захватывает от масштаба", — заявил экс-президент России.

"Европейцы теряются в догадках, сколько же от этой астрономической суммы евробабла поимели два умных человека: гинеколог – премьер Евросоюза вместе с ейным мужем (который, по случайному совпадению, работает в фармкомпании)?" — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее Европейская палата аудиторов обвинила Еврокомиссию в отказе обнародовать переписку ее главы Урсулы фон дер Ляйен с фармацевтической корпорацией Pfizer, у которой закупались генные препараты для ковид-вакцинации. Это был один из самых крупных в истории ЕС контрактов на покупку медицинских препаратов.

Евродепутаты обвиняют главу Еврокомиссии в отсутствии прозрачности и подозревают в коррупционных схемах. Якобы Pfizer давала взятки еврочиновникам в обмен на миллиардные контракты на поставку своих препаратов, заключенные под предлогом срочности.