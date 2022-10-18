18 Октября 2022
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Общество В России
Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме нет геев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") заявил, что в российском парламенте нет геев, лесбиянок и других представителей ЛГБТ-сообщества.  

Он рассказал, что во времена членства России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) ему и вице-спикеру Госдумы Петру Толстому предложили в приоритетном порядке направить на заседание организации представителей ЛГБТ-сообщества. "Но у нас их нет", - приводит РИА Новости слова Володина. Поэтому российские парламентарии не стали заполнять специальные формуляры по этому поводу. Володин добавил, что это послужило одним из оснований, "чтобы сказать "до свидания" ПАСЕ".

Ранее Володин анонсировал рассмотрение в Госдуме законопроектов о запрете ЛГБТ-контента в России.

Теги: вячеслав володин, госдума, гей, лгбт



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