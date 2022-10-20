20 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В школе Нижнего Тагила проводят эпидрасследование после заболевания детей кишечной инфекцией

Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в МБОУ СОШ № 1 им. Н.К.Крупской в Нижнем Тагиле (ул. Оплетина, 11-а). Накануне поступила информация о четырех учащихся, заболевших острой кишечной инфекцией.

Специалисты проверят, соблюдались ли в школе требования санитарного законодательства, а также возьмут пробы для проведения лабораторных исследований.

В связи с произошедшим, учебное заведение, начиная с 20 октября, переведено на дистанционный режим работы. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, в конце июля в уральском лагере произошла вспышка кишечной инфекции: заболели девять детей. По результатам лабораторного обследования там выявили норовирус. Также инфекция без симптомов заболевания оказалась найдена у нескольких сотрудников и отдыхающих детей.

Теги: эпидрасследование, кишечная инфекция, Нижний Тагил



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