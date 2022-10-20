Шмыков: Средний Урал создаст оперштаб для повышения уровня безопасности

Правительство Свердловской области создаст региональный оперативный штаб для повышения уровня безопасности, заявил замгубернатора Алексей Шмыков на заседании местного правительства.

"В соответствии с указом Президента в Свердловской области создается оперативный штаб. Возглавлять его будет губернатор Свердловской области. Решения штаба обязательны для исполнения всеми органами власти, организациями и гражданами. Информирую, что по поручению губернатора Свердловской области незамедлительно приступаю к подготовке предложений по персональному составу и порядку работы оперативного штаба", – сказал Шмыков.

По его словам, соответствующий документ будет подготовлен в ближайшее время. На этом же заседании правительство утвердило единовременные выплаты, которые получат родственники мобилизованных граждан.

Напомним, что согласно Указу президента РФ Владимира Путина, Средний Урал отнесен к регионам, в которых введен уровень базовой готовности.