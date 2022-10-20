20 Октября 2022
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Образование Белгородская область
Фото: Накануне.RU

В Белгородской области по соображениям безопасности на неделю продлили школьные каникулы

Всем образовательным учреждениям Белгородской области рекомендовано продлить школьные каникулы еще на неделю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что задуматься о таком решении заставили многочисленные обращения от родителей.

"Посмотрели, как это может отразиться на качестве знаний, которые получают наши дети. Понимаем, что в течение учебного года сможем догнать дополнительную неделю", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Таким образом, осенние школьные каникулы в Белгородской области в этом году продлялся две недели.

"Мера абсолютно вынужденная, вопрос касается безопасности и оперативной обстановки. Надеюсь, что к следующему четвергу будем принимать дальнейшее решение", - отметил Гладков.

Накануне президент России Владимир Путин одновременно с введением военного положения на присоединенных территориях ввел режим среднего уровня реагирования в восьми приграничных регионах России, в число которых попала Белгородская область.

Теги: школьные каникулы, белгородская область, вячеслав гладков



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