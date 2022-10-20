Свердловским бизнесменам выдано льготных кредитов почти на 13 млрд рублей

С 16 марта по 1 октября 2022 года субъекты малого и среднего бизнеса в Свердловской области получили по льготным госпрограммам 724 кредита на сумму 12,7 млрд рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

Больше половины из этих средств – 7,6 млрд рублей – было направлено на реструктуризацию ранее взятых кредитов. Для поддержки бизнеса в условиях введенных санкций в марте 2022 года ЦБ совместно с Правительством РФ разработали программы, дающие предпринимателям возможность брать оборотные и инвестиционные кредиты по фиксированной ставке. Большую часть льготных кредитов уральские предприниматели оформили именно по этим программам.

По данным управления, в целом задолженность малого и среднего бизнеса Свердловской области перед банками на 1 сентября 2022 года составила 215 млрд рублей. За год она увеличилась на 32%.

Ранее сообщалось, что на фоне объявленной в России частичной мобилизации банки стали чаще отказывать клиентам по заявкам на кредиты.