20 Октября 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловским бизнесменам выдано льготных кредитов почти на 13 млрд рублей

С 16 марта по 1 октября 2022 года субъекты малого и среднего бизнеса в Свердловской области получили по льготным госпрограммам 724 кредита на сумму 12,7 млрд рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

Больше половины из этих средств – 7,6 млрд рублей – было направлено на реструктуризацию ранее взятых кредитов. Для поддержки бизнеса в условиях введенных санкций в марте 2022 года ЦБ совместно с Правительством РФ разработали программы, дающие предпринимателям возможность брать оборотные и инвестиционные кредиты по фиксированной ставке. Большую часть льготных кредитов уральские предприниматели оформили именно по этим программам.

По данным управления, в целом задолженность малого и среднего бизнеса Свердловской области перед банками на 1 сентября 2022 года составила 215 млрд рублей. За год она увеличилась на 32%.

Ранее сообщалось, что на фоне объявленной в России частичной мобилизации банки стали чаще отказывать клиентам по заявкам на кредиты.

Теги: кредиты, бизнес, банки, Свердловская область



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