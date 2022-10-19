19 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Россиянам стали чаще отказывать в выдаче кредитов после начала мобилизации

На фоне объявленной в России частичной мобилизации банки стали чаще отказывать клиентам по заявкам на кредиты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бюро кредитных историй (БКИ) "Скоринг Бюро".

Так, уровень одобрения кредитных заявок на ипотеку к 10 октября составил 59,1%, это на 13,7 п.п. меньше, чем на 19 сентября. Негативная динамика, хотя и менее заметная, наблюдалась и в других сегментах кредитования.

Эксперты связывают такую тенденцию не только с мобилизацией, но и с ростом числа выезжающих за пределы России. Это затронуло даже больший процент потенциальных и фактических заемщиков, а банки до конца не могут оценить, какие групп граждан касаются нынешние события, потому ограничивают выдачу по всему спектру кредитных продуктов.

Ранее сообщалось, что банки в России начали принимать заявки на кредитные каникулы по потребительским кредитам и ипотеке от мобилизованных граждан и членов их семей. Закон дает право получить отсрочку платежей или уменьшить их размер на льготный период гражданам, которые до мобилизации или участия в специальной военной операции взяли ипотеку, любой потребительский кредит или микрозаем.

Теги: кредиты, банки, мобилизация



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