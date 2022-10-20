Махонин предложил переназначить детского омбудсмена

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес кандидатуру действующего детского омбудсмена Светланы Денисовой на должность Уполномоченного по правам ребенка в Прикамье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

После получения согласования от уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой кандидатура Светланы Денисовой будет рассмотрена на заседании краевого парламента. Соответствующий порядок назначения на должность предусмотрен федеральным и региональным законодательством.

Напомним, уполномоченный назначается на должность Законодательным собранием Пермского края сроком на пять лет. Детским омбудсменом может быть назначен гражданин РФ, достигший тридцатилетнего возраста, имеющий опыт работы по реализации и защите прав и законных интересов детей либо опыт правозащитной деятельности.