20 Октября 2022
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Фото: Новый компаньон

Махонин предложил переназначить детского омбудсмена

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес кандидатуру действующего детского омбудсмена Светланы Денисовой на должность Уполномоченного по правам ребенка в Прикамье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

После получения согласования от уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой кандидатура Светланы Денисовой будет рассмотрена на заседании краевого парламента. Соответствующий порядок назначения на должность предусмотрен федеральным и региональным законодательством.

Напомним, уполномоченный назначается на должность Законодательным собранием Пермского края сроком на пять лет. Детским омбудсменом может быть назначен гражданин РФ, достигший тридцатилетнего возраста, имеющий опыт работы по реализации и защите прав и законных интересов детей либо опыт правозащитной деятельности.

Теги: Дмитрий Махонин, Светлана Денисова, детский омбудсмен



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