После отражения атаки на Херсон планируется взять под контроль еще три региона, - Стремоусов

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил уверенность, что следующими освобожденными территориями станут Николаевская, Одесская и Днепропетровская области.

"Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск", — приводит его слова РИА Новости.

Накануне Стремоусов заявил, что российские войска отразили все попытки наступления украинских сил в регионе.

По его словам, батальоны пехоты ВСУ перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав, все атаки отражены.