20 Октября 2022
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Грядут "непростые решения" по Херсону?

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Политика
Фото: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky

После отражения атаки на Херсон планируется взять под контроль еще три региона, - Стремоусов

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил уверенность, что следующими освобожденными территориями станут Николаевская, Одесская и Днепропетровская области.

"Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск", — приводит его слова РИА Новости.

Накануне Стремоусов заявил, что российские войска отразили все попытки наступления украинских сил в регионе.

По его словам, батальоны пехоты ВСУ перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав, все атаки отражены.

Теги: стремоусов, херсон, одесса, николаев, днепропетровск



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