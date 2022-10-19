19 Октября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Российские войска отразили все попытки наступления ВСУ в Херсонской области

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска отразили все попытки наступления украинских сил в регионе.

По его словам, батальоны пехоты ВСУ перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав.

"На данном этапе все атаки отражены. Продолжаем удерживать линию обороны", — сказал Стремоусов в видеообращении в Telegram-канале.

Ранее он заявлял, что украинские войска концентрируют свои силы на херсонском направлении и могут в ближайшее время начать наступление на Херсон.

Въезд для гражданских лиц в Херсонскую область закрывли на семь дней. С правобережной части региона в ближайшие шесть дней планируется эвакуировать 50-60 тыс. человек. Эвакуацию власти региона объяснили опасностью затопления территорий в случае, если ВСУ атакуют дамбу Каховской ГЭС.

Теги: всу, херсонская область, наступление



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