ВС РФ успешно применяют боевых дельфинов в ходе СВО, - 19FortyFive

Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Черном море. Об этом заявил обозреватель 19Fortyfive Блейк Стилуэлл, ссылаясь на данные Военно-морского института США.

По его словам, специально обученных дельфинов с успехом используют для обнаружения подводных мин и боевых пловцов, пишет Regnum.

В 2014 году, после вхождения Крыма в состав России, под юрисдикцию страны перешел государственный океанариум, где ранее готовили боевых дельфинов.

В 2016 году сообщалось, что Минобороны намерено закупить дельфинов. В результате открытого конкурса военные собирались заполучить пять афалин в возрасте от трех до пяти лет.

В настоящее время самые большие подразделения дельфинов и морских львов есть на службе ВМС США. Кроме охраны они используются для обнаружения мин и других потенциально опасных объектов.