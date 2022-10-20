20 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: РИА ФАН

СМИ: В случае победы республиканцев на выборах США могут сократить помощь Украине

В США 8 ноября состоятся выборы в палату представителей и довыборы в сенат. Сейчас демократы и республиканцы уравновешивают друг друга в парламенте: у демократов большинство в нижней палате, у республиканцев – в верхней. Но в результате промежуточных выборов большинство в палате представителей также может оказаться в руках республиканцев. В этом случае, как пишет издание Axios, парламент станет не так охотно как сейчас подписывать многомиллиардные пакеты помощи Украине.

Издание приводит слова видных республиканцев, которые призывают сосредоточиться на внутренней экономической политике.

 "Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе, и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чем вы думаете", - заявил член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг.

Теги: украина, сша, республиканцы, промежуточные выборы, конгресс



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