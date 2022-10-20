20 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба РЭО по Свердловской области

РЭО: прокуратура подала в суд на арендатора земли из-за свалки у Кольцово

Благодаря обращению свердловского отделения РЭО, природоохранная прокуратура обратила внимание на незаконную свалку на территории логистического парка "Кольцовский-2". Получив фото и лично убедившись в загрязнении участка, ведомство подало в суд на арендатора земли.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РЭО, свалку у поселка Кольцово обнаружили активисты в конце лета, после чего направили фото в прокуратуру. На них видно, что участок переполнен строительными и бытовыми отходами.

незаконная свалка на территории логистического парка "Кольцовский 2"(2022)|Фото: пресс-служба РЭО по Свердловской области

"К сожалению, на окраинах города, подальше от людских глаз недобросовестные граждане чаще всего устраивают незаконные свалки. В практике свердловского РЭО уже несколько десятков выявленных случаев. Привлечь нарушителей к ответственности непросто, мы рады, когда компетентные органы наши доводы поддерживают", – пояснил председатель свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

Представители Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры выехали на место и подтвердили факт наличия свалки. Выяснилось, что земля, куда свозились отходы, находится в федеральной собственности и передана в аренду коммерческой организации, занимающейся строительством. На месте во время выгрузки мусора прокуратуре удалось застать водителя, в отношении которого теперь проводится проверка органами внутренних дел.

незаконная свалка на территории логистического парка "Кольцовский 2"(2022)|Фото: пресс-служба РЭО по Свердловской области

В ближайшее время Кировский районный суд рассмотрит исковое заявление, в котором природоохранная прокуратура требует собственника и арендатора земли очистить захламленную территорию. О результатах в РЭО пообещали сообщить позднее.

Теги: РЭО, суд, свалка, Кольцово



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