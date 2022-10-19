20 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

ФСБ нагрянуло с обыском к жителю Богдановича, чтобы проверить причастность к террористической организации

Вечером, 19 октября к 35-летнему жителю Богдановича Свердловской области пришли оперативники регионального ФСБ для проведения проверочных мероприятий на его причастность к террористической организации "Азов" (признана террористической, деятельность в России запрещена), сообщил Накануне.RU источник, знакомый с ситуацией.

11 сентября мужчина в центральной районной больнице Богдановича выступил в поддержку ВСУ.

Ранее житель Богдановича привлекался к уголовной ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации и за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы, в декабре 2021 ему заменен приговор на исправительные работы. 18 октября мужчину привлекли по административным статьям: за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в медицинском учреждении и за дискредитацию ВС РФ. В протоколе указал, что "в момент составления протокола находился в неадекватном состоянии".

"Повод для визита силовиков - активное участие в проукраинских telegram-пабликах, где он выражал оправдание террористической организации "Азов" (признана террористической, деятельность в России запрещена) и призывал вступать в ее ряды", - сообщил собеседник агентства.

Известно также, что 28 сентября мужчину уволили за прогулы (мужчина трудился программистом и больше двух недель не появлялся на рабочем месте). 1 октября мужчина устроился работать в компанию "Лайм Сервис" менеджером по логистике, однако обязательных работ он так и не отработал. Поэтому ему сейчас может грозить замена реальным сроком наказания.

В пресс-службе регионального управления ФСБ факт проверки подтвердили, однако подробностей не сообщили.

"Факт проведения оперативно-розыскных мероприятий в Богдановиче подтверждаем. При этом соответствии со статьей 9 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № ФЗ-40 "О федеральной службе безопасности" информация о тактике и методах работы ФСБ России относится к сведениям, составляющим государственную тайну", - говорится в сообщении.

Теги: ФСБ, проверка, Азов, террористическая организация



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