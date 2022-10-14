Жительница Екатеринбурга перевела кибермошенникам около миллиона рублей

14 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Песков: Новой волны мобилизации нет

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жительница Екатеринбурга перевела кибермошенникам около миллиона рублей

Жительница Екатеринбурга лишилась крупной суммы денег. Ее обманули так называемые кибермошенники.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, 56-летней женщине позвонил незнакомец и представился "сотрудником службы безопасности банка", клиентом которого она является. Мужчина заявил о якобы попытках злоумышленников списать деньги со счета. Лжеспециалист добавил, что для безопасности сбережений надо перевести их на "защищенный счет". Женщина согласилась, обналичила 495 тысяч рублей и перевела их мошеннику.

После с ней вновь связался "финансовый специалист", который сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить данные операции, звонивший убедил клиентку самой оформить "зеркальный кредит", а деньги перевести на указанный "безопасный счет". Доверчивая гражданка вновь согласилась и оформила займ на 395 тысяч рублей. По словам лжебанкира, кредитная заявка, которую оформили мошенники, будет аннулирована, а деньги возвращены на счет заявительницы. Однако ничего этого не произошло.

По окончании всех операций, когда звонки прекратились, женщина поняла, что стала жертвой аферистов и пошла в полицию. Она рассказала сыщикам, что знала о подобных схемах обмана, но на нее было оказано психологическое воздействие под угрозой потери денег.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". Сотрудники уголовного розыска устанавливают звонивших. Полиция Екатеринбурга в очередной раз предупреждает, что ни в коем случае нельзя передавать или переводить свои деньги незнакомцам либо на неизвестные счета.

Теги: мошенники, полиция, банк, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети