Жительница Екатеринбурга перевела кибермошенникам около миллиона рублей

Жительница Екатеринбурга лишилась крупной суммы денег. Ее обманули так называемые кибермошенники.

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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, 56-летней женщине позвонил незнакомец и представился "сотрудником службы безопасности банка", клиентом которого она является. Мужчина заявил о якобы попытках злоумышленников списать деньги со счета. Лжеспециалист добавил, что для безопасности сбережений надо перевести их на "защищенный счет". Женщина согласилась, обналичила 495 тысяч рублей и перевела их мошеннику.

После с ней вновь связался "финансовый специалист", который сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить данные операции, звонивший убедил клиентку самой оформить "зеркальный кредит", а деньги перевести на указанный "безопасный счет". Доверчивая гражданка вновь согласилась и оформила займ на 395 тысяч рублей. По словам лжебанкира, кредитная заявка, которую оформили мошенники, будет аннулирована, а деньги возвращены на счет заявительницы. Однако ничего этого не произошло.

По окончании всех операций, когда звонки прекратились, женщина поняла, что стала жертвой аферистов и пошла в полицию. Она рассказала сыщикам, что знала о подобных схемах обмана, но на нее было оказано психологическое воздействие под угрозой потери денег.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". Сотрудники уголовного розыска устанавливают звонивших. Полиция Екатеринбурга в очередной раз предупреждает, что ни в коем случае нельзя передавать или переводить свои деньги незнакомцам либо на неизвестные счета.