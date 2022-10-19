"Должно быть стыдно": Мединского пристыдили за слова о "тварях" с журфака МГУ

В Союзе журналистов России раскритиковали высказывания экс-министра культуры России Владимира Мединского о преподавателях журфака МГУ.

Ранее РИА Новости приводило цитату Мединского: "Журфак МГУ забит этими тварями из числа либеральных преподавателей".

Председатель московского регионального отделения Союза журналистов России, член СПЧ Павел Гусев счел недопустимыми такие слова от представителя власти. Он отметил, что Мединский "не понимает", что на самом деле происходит на факультете журналистики.

"Я отношусь к этому очень отрицательно. Я считаю, что для политического деятеля и государственника, которым себя считает Мединский, тем более возглавляющий военно-историческое общество и всё, что связано с историей России, он, наверное, должен знать в какой-то степени. Такие высказывания в отношении одного из старейших и лучших факультетов МГУ — это журфак, где воспитаны тысячи великолепных журналистов, которые сейчас работают на главных экранах страны, печатных СМИ, в интернете — мне кажется, что очень должно быть стыдно человеку, который так поступает и говорит так о МГУ. На мой взгляд, это абсолютно поверхностно и абсолютное непонимание того, что происходит на самом деле на журфаке", - сказал Гусев на радио "Говорит Москва".

Сам Мединский тем временем с помощью репоста пытается намекнуть, что его слова были вырваны из контекста.

Он репостнул сообщение с афишей фильма "Фантастические твари и где они обитают" и такой подписью: "Старый анекдот, который наверняка знают и на журфаке МГУ. Один учёный сказал в интервью - "Все мои суждения бессмысленны, если вырваны из контекста". Заголовок в газете на следующий день: "Знаменитый учёный признался, что все его суждения бессмысленны".

В Telegram-каналах обращают внимание, что на сайте РИА Новости сегодня цитата из Мединского преобразилась. Якобы, он заявил: "Журфак МГУ забит этими тварями, ещё и из числа, так сказать, учеников "либеральных преподавателей".