Мединский назвал "тварями" либерально настроенных преподавателей журфака МГУ

Экс-министр культуры России, помощник президента России Владимир Мединский назвал "тварями" преподавателей журфака МГУ, имеющих либеральные взгляды.

Он считает, что на факультете таких людей слишком много. Также Мединский считает, что военные действия на Украине "предполагают специальное отношение" к происходящему. По его словам, в Москве много молодежи, "плохо понимающей это".

"Журфак МГУ забит этими тварями из числа либеральных преподавателей", - заявил Мединский.

В руководстве факультета и вуза пока не прокомментировали высказывания Мединского в адрес профессорско-преподавательского состава МГУ.

Напомним, недавно студента журфака МГУ Степана Антропова затравили однокурсники за желание поехать добровольцем на фронт. После этого на студента Марка Лужкового, который за того заступился, напали прямо во дворе факультета. Якобы от него требовали извинений за пост в поддержку Степана, а он извиняться отказался.