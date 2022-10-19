Хинштейн призвал напасть на Украину на IT-фронте

Россия должна переходить от обороны к нападению в вопросе ведения информационной войны, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия").

"Мы не можем просто защищаться от непрекращающихся кибер-атак и попыток "положить" нашу критическую информационную инфраструктуру (КИИ). Мы должны переходить от обороны к нападению", - заявил депутат, выступая на форуме "Цифротех".

"Если сегодня армия наносит точечные удары по объектам принятия решений на Украине, почему такие же кибер-удары не наносятся по их инфраструктуре? С точки зрения последствий — вывод из строя системы военного управления не менее важен, чем физическое уничтожение самих органов управления", - полагает Хинштейн.

Он призвал открыть "полноценный IT-фронт".