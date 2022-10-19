Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года

Пандемия коронавируса снизила на 3,3 года ожидаемую продолжительность жизни в России, сообщила замглавы департамента Минздрава РФ по организации медицинской помощи Валерия Гульшина.

При этом к 2030 году, согласно обозначенным Владимиром Путиным национальным целям, ожидаемая продолжительность жизни должна достигнуть 78 лет, напоминает РИА Новости.

Ожидаемая продолжительность жизни в России по официальным данным на 2021 год в среднем составляла 70,06 лет. Своего исторического максимума продолжительность жизни в России достигла в 2019 году, составив 73,3 года.