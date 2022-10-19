19 Октября 2022
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Политика В России
Фото: Дума ТВ

"ЕР" согласилась в закрытом режиме обсудить в Госдуме вопрос об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

Похоже, под давлением негативной реакции общества и на фоне отмены прямых трансляций с пленарных заседаний Госдума решила "сдать назад" по вопросу отсрочек от мобилизации для многодетных отцов.

Напомним, накануне соответствующие поправки в закон о мобилизации предлагали оппозиционные партии. Все четыре фракции от них голосовали за, но сотни голосов не хватило. В то время как более 300 депутатов от "Единой России" вообще не голосовали, таким образом поправки не были приняты – не хватило кворума.

Новость о том, что радеющая за многодетные семьи "Единая Россия" отказалась поддержать многодетных отцов, быстро попала в сеть, несмотря на отмену онлайн-трансляций из Госдумы.

И вот сегодня глава комитета по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") написал в своем Telegram-канале: "Сегодня пленарное заседание Думы начали с обсуждения проблемы мобилизации многодетных отцов. Согласно указаниям Генштаба, о которых я писал, если в семье есть трое несовершеннолетних детей до 16 лет, то отцу предоставляется отсрочка. На деле военкоматы действуют по-разному, часто не следуя указаниям. Вячеслав Володин поручил Комитету по обороне до конца заседания представить согласованное с Минобороны решение проблемы. Будет закрытое обсуждение".

Теги: госдума, единая россия, отсрочка, мобилизация, многодетная семья



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