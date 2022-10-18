18 Октября 2022
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Политика В России
Фото: duma.gov.ru

Пока никто не видит: "ЕР" в Госдуме отказалась поддержать отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

Госдума сегодня в трех чтениях приняла законопроект, уточняющий порядок мобилизации индивидуальных предпринимателей. Для них упростили процедуру передачи бизнеса доверенным лицам.

Оппозиционные партии предлагали внести в виде поправок ко второму чтению ряд отсрочек от мобилизации.

"Новые люди" и другие оппозиционные партии договорились внести в рассматриваемый сегодня законопроект предложения <…> Освобождать от мобилизации многодетных отцов (трое и больше детей до 18 лет), отцов детей-инвалидов и единственных сыновей/дочерей. Нам щедро дали около часа на внесение поправок. Мы успели. Отдельно я внесла пункт про мобилизацию единственного ребенка одинокого родителя", - пишет в своем Telegram-канале депутат Сардана Авксентьева.

"Все поправки отклонены. Новые люди, КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР проголосовали за. Это чуть больше 100 голосов. Но правящая партия отказалась голосовать, поэтому мы просто не набрали кворума", - рассказала Авксентьева.

Отметим, что Госдума сегодня "засекретила" свои пленарные заседания – они больше не будут транслироваться в интернете. А "Единая Россия" не единожды декларировала стремление поддерживать многодетные семьи.

Также без пристальных взглядов россиян Госдума в первом чтении приняла законопроект о заморозке накопительной части пенсии. Документ предполагает продление этой нормы до 2025 года. В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта уменьшит траты бюджета на 925,9 млрд руб.

Теги: госдума, голосование, поправки, отсрочки, мобилизация, многодетные семьи, единая россия



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