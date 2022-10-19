19 Октября 2022
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Грядут "непростые решения" по Херсону?

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Общество В России
Фото: ИА Regnum / Никита Третьяков

Сальдо заявил, что на Каховской ГЭС идет сброс воды

На Каховской ГЭС идет сброс воды, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его словам, уже просчитано, что Херсон не подпадет под подтопление, но есть опасность для частных зон, пишет РИА Новости.

Ранее Сальдо сообщил, что воду из Каховского водохранилища превентивно направляют в Северо-Крымский и Каховский каналы, чтобы уменьшить ее сброс в Днепр в случае повреждения шлюзов Каховской ГЭС.

Напомним, с правобережной части региона в ближайшие шесть дней планируется эвакуировать 50-60 тыс. человек. Эвакуацию власти региона объяснили опасностью затопления территорий в случае, если ВСУ атакуют дамбу Каховской ГЭС.

Теги: сальдо, каховская гэс, сброс воды



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