19 Октября 2022
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Политика В России
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В РПЦ разрабатывают Международную конвенцию о правах семьи

В Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства работают над созданием Международной конвенции о правах семьи. Об этом заявила депутат Госдумы, эксперт комиссии Инга Юмашева.

"Это документ, защищающий здоровую идентичность личности и общества на международном уровне, который, во-первых, подчеркивает особую ценность семьи, а во-вторых, говорит о ее правосубъектности. Идея конвенции зародилась в экспертном совете Патриаршей комиссии, когда мы с коллегами обсуждали, как обезопасить нашу страну от постоянно подползающих к нашим границам ювенальных технологий. Министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров введен в курс дел. Нас поддерживают и в Белоруссии", - рассказала Юмашева в видеообращении.

Интересно, что на днях заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов заявил, что в России для противодействия подрывной работе Запада примут документы стратегического планирования, в частности Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Также разработают проект концепции государственной языковой политики и лингвистической безопасности для предотвращения латинизации общества.

Актуальность конвенции о защите семьи вызвана не только текущими событиями, но и тем, что ее нет и никогда не было, хотя, например, в 1989 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН была принята Конвенция о правах ребенка. Со временем она стала использоваться в ювенальных целях разрушения семьи под предлогом защиты прав ребенка, а семья стала рассматриваться на Западе как опасность для детей.

Теги: конвенция, семья



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